Принято постановление президента Узбекистана «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации».

Как отмечается в постановлении, Агентством по управлению государственными активами проведена сплошная инвентаризация свыше 12 тысяч активов и объектов недвижимости около 60 министерств, ведомств и более 2 тысяч предприятий с государственным участием.

Согласно постановлению:

государственные доли в 55 хозяйствующих обществах, таких как АО «Ташкентский механический завод», ООО UzAuto Trailer, Ангренский трубный завод, будут проданы частному сектору;

1501 объект недвижимости, в том числе 396 предприятий нефтегазовой сети, 130 предприятий сферы информационных технологий, 109 коммерческих банков и организаций финансового обслуживания, 47 предприятий пищевой промышленности, 29 предприятий дорожно-транспортного хозяйства, 20 предприятий энергетической сферы и 105 предприятий других отраслей, а также 665 объектов государственной недвижимости будут выставлены на публичные торги;

в автоматизированной информационной системе Yerelektron на электронные онлайн-аукционные торги на основе права собственности будет выставлено 13,6 тысячи земельных участков, находящихся на межведомственном согласовании и до конца 2022 года 2052 га дополнительно выявленных пустующих земельных участков.

В том числе, согласно постановлению, с 1 апреля при выявлении помощниками хокимов районов (городов) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле пустующих государственных объектов недвижимости или земельных участков на своей территории, если они являются:

государственными объектами недвижимости с территорией до 2000 кв. м — выставляются на прямые электронные онлайн-аукционные торги на основании онлайн-заявки помощников хокимов в соответствии с порядком, утвержденным Агентством по управлению государственными активами;

земельными участками несельскохозяйственного назначения — онлайн-заявка рассматривается в трехдневный срок и в случае вынесения положительного заключения эти участки в двухнедельных срок выставляются на электронные онлайн-аукционные торги;

неэксплуатируемые более трех месяцев пустующие объекты, принадлежащие министерствам и ведомствам, органам государственной власти на местах, за исключением социальных объектов, выставляются на торги для сдачи в аренду или реализации в соответствии с порядком, утверждаемым агентством, без их согласия.

Также, согласно постановлению, Министерством финансов обеспечивается:

в срок до 1 октября — публичное размещение (IPO) акций АКБ «Кишлок курилиш банк»;

в срок до конца 2022 года — выставление на торги государственных долей АКБ «Узсаноаткурилишбанк» и АКБ «Асакабанк» с привлечением международных финансовых институтов;

в срок до 1 июля 2023 года — организация работы по публичному размещению (IPO) на фондовой бирже акций «Халк банки», «Микрокредитбанк», «Алокабанк», «Агробанк», «Узмиллийбанк».

В соответствии с постановлением определяется следующее:

при приватизации государственных активов внедряется метод реализации путем публичного приглашения претендентов к переговорам, в том числе с привлечением профессиональных организаций без объявления стартовой цены. При этом перечень государственных активов, приватизируемых путем привлечения профессиональных организаций, утверждается Государственной тендерной комиссией;

предложения инвесторов по активам стоимостью более 10 млн долларов, с привлечением профессиональных организаций, принимаются непосредственно привлекаемыми профессиональными организациями, без участия Агентства по управлению государственными активами и иных государственных органов;

предложения инвесторов по государственным объектам недвижимости или государственной доле, реализуемые путем публичного приглашения претендентов к переговорам на основании решения Государственной тендерной комиссии, принимаются посредством электронной торговой платформы E-auksion, за исключением случаев реализации активов стоимостью более 10 млн долларов с привлечением профессиональных организаций;

проведение экспертизы достоверности отчетов об оценке дочерних предприятий международных авторитетных аудиторских компаний, осуществляющих деятельность в Узбекистане, не требуется;

средства, поступающие от реализации и сдачи в аренду объектов недвижимости и долей, принадлежащих предприятиям с государственным участием, а также реализации права пользования участками недр, в информации об итогах приватизации и передачи в аренду учитываются в качестве поступлений от приватизации и аренды государственных активов.

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