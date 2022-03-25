Днём 25 марта по большей части территории Узбекистана будет сухо и по-весеннему тепло, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В дневные часы воздух прогреется до +16…+19 градусов, а по югу — местами до +22…+25. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской во второй половине местами пройдёт небольшой дождь.

Но сезон дождей ещё не закончился, отметили синоптики. В субботу очередная порция влажного и прохладного воздуха зайдёт на территорию Узбекистана.

По всем областям, кроме севера республики, вновь ожидается облачная и дождливая погода. По Ферганской долине дожди начнутся во второй половине дня. Дневная температура воздуха понизится до +12…+15 градусов.

25 и 26 марта в отдельных районах страны ожидается усиление ветра до 18−23 м/с.

В воскресенье по большей части территории республики дожди прекратятся, лишь в ночные и утренние часы местами по Ташкентской области и областям Ферганской долины пройдут осадки. Температура воздуха существенно не изменится.

В горных и предгорных районах в выходные дни селеопасно, в горах лавиноопасно.