В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума состоялась церемония запуска строительства тепловой электростанции в Ангорском районе Сурхандарьинской области, в ней принял участие президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд долларов. Станция мощностью 1,56 ГВт будет вырабатывать 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.

Технологии, которыми будет обеспечена ТЭС, позволят экономить 1 миллиард кубометров природного газа в год. Она станет первой ТЭС в Сурхандарье и крупнейшей, построенной в стране за последние годы.

Это создаст большие возможности для реализации огромного экономического потенциала региона, отметил президент. Например, в Сурхандарьинской области имеется более 100 месторождений нефти, газа, угля, драгоценных и цветных металлов, многих видов декоративных камней, которые еще не разработаны. Поэтому в ближайшие пять лет в регионе планируется реализовать более 5000 инвестиционных проектов на сумму 7 млрд долларов.





Электроэнергия, выработанная станцией, позволит также обеспечить электроснабжение 500 тысяч домохозяйств в Сурхандарьинской области. Кроме того, появится возможность экспортировать в соседний Афганистан не менее 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства немецкой Siemens Energy, французской IDEF и нидерландской Stone City Energy.

Глава государства поблагодарил руководителей международных финансовых институтов и компаний, принявших участие в мероприятии, и подтвердил, что Узбекистан всесторонне поддерживает проекты с иностранными инвестициями.

Президент, нажав символическую кнопку вместе с инвесторами, дал старт строительству тепловой электростанции.

Ввод станции в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.

В настоящее время в стране строятся 19 электростанций мощностью 9 тысяч мегаватт. Их общая стоимость составляет более 10 млрд долларов.