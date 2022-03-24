Центр по поддержке предпринимателей с инвалидностью и лиц с ограниченными физическими возможностями открылся 21 марта в парке «Навруз» в Ташкенте. В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов и хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

Как сообщила пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия, центр был основан министерством совместно с Ассоциацией социального туризма.

Организация займётся реализацией проектов по развитию инклюзивного туризма, созданию условий для передвижения людей с инвалидностью, разработкой государственных программ и нормативно-правовых документов в области социального туризма.

Среди функций центра также изучение условий для людей с инвалидностью на туристических объектах, разработка удобных туристических маршрутов и осуществление общественного контроля.

Министерство и Ассоциация социального туризма в 2022 году планируют организовать поездки для 200 человек в Самарканд. До этого были организованы туристические поездки в Самарканд и Бухару для 50 человек.