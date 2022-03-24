Бывшая госсекретарь США и первая женщина на этом посту Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта в возрасте 84 лет, сообщил Госдепартамент США.

Мадлен Олбрайт родилась в Праге в 1937 году, получила степень доктора философии Колумбийского университета. Политическую карьеру начала в Демократической партии США, в 1978 году была назначена членом Совета национальной безопасности при президенте Джимми Картере.

В 1993—1997 годах была была постоянным представителем США в ООН. Затем, с 1997 по 2001 год — во время второго президентского срока Билла Клинтона — занимала пост госсекретаря США.

Мадлен Олбрайт была известна своим жёстким курсом на усиление позиций США в НАТО и продвижением политики санкций против Ирака в довоенный период.

Уйдя с поста госсекретаря, Олбрайт занималась вопросами подготовки политиков и дипломатов в Демократической партии, в 2003—2005 годах входила в совет директоров Нью-Йоркской фондовой биржи.