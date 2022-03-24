Жители и гости Ташкента посетили парк «Навруз», чтобы погрузиться в атмосферу Navruz Mojiza и почувствовать магию момента вместе с Coca-Cola.

На Somsa Party в парк «Навруз» приехали гости из разных уголков Узбекистана. Любимый праздник прошел в теплой атмосфере дружбы, позитива и хорошего настроения.





За пять дней гуляний в 100 тандырах было приготовлено огромное количество одного из культовых блюд узбекской кухни. Рецепт приготовления этого блюда почти не изменился. Более 10 тысяч горячей и хрустящей самсы, приготовленной во время праздника виртуозными поварами в традициях национальной кухни, разлетелись среди посетителей парка во время проведения праздника Навруз.





Также почувствовать магию момента можно было, присоединившись к мастер-классам по созданию и запуску воздушных змеев или отведав вкусных угощений от домохозяек — участниц проекта Coozin. Атмосферу праздника в парке дополнил огромный яркий воздушный шар, который запускали в небо все пять дней, и колесо обозрения, которое в Навруз осветилось яркими красками и радовало не только посетителей парка, но и всех, кто был поблизости. По всему парку работало много интерактивных зон с красочными шоу.





«Настоящий праздник, очень рады, что приехали с сыном. Праздник от Coca-Cola — всегда самый настоящий. И та атмосфера, в которой я оказалась в день праздника — это настоящая магия момента, которую мне помогла прочувствовать моя любимая Coca-Cola. Принять участие в приготовлении сумаляка в такой праздничной атмосфере вместе с тысячами посетителей и загадать все свои заветные желания — это не настоящая магия», — поделилась впечатлениями блогер Мадина Умарова.





Каждый посетитель парка также оказался участником большой социальной инициативы Coca-Cola — «Мир без отходов» (World Without Waste). Более 25 кг PET-бутылок благодаря волонтерам были отданы на переработку прямо с территории парка.

«Мы рады делиться теплом и доброй атмосферой. Особенно, когда это так созвучно с традициями и ценностями Coca-Cola. Мы рады, что огромное количество людей — все, кто приехал провести время с близкими, — поддержали домохозяек социального проекта Coozin, которые превратили свое хобби в часть своего дохода. Сейчас с помощью coozin.uz и одноименного приложения они могут продавать еду, которую готовят дома. В проекте уже почти сотня активных домохозяек столицы, планируем в этом году вывести платформу на масштабный уровень всех крупных городов Узбекистана. Стоит отметить, что абсолютно все PET-бутылки собранные в парке, прямо с места событий сданы на переработку. Таким образом мы поддерживаем нашу стратегию «Мир без отходов» (World Without Waste), в рамках которой Coca-Cola обязуется переработать 100% эквивалента произведенной нами продукции", — отметила региональный менеджер по связям с общественностью и коммуникациям The Coca-Cola Company Нази Арипджанова.





Как проходил праздник и что больше всего запомнилось участникам, можно посмотреть в видео.

На правах рекламы.