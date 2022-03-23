По сложившимся славным традициям наступление весны в Узбекистане принято встречать в веселой и праздничной атмосфере с широкими народными гуляниями, выступлениями артистов и народных музыкантов. Ведь весна несет с собой обновление, радостные новости и приятные события.
Tashkent INDEX спешит обрадовать новостью об открытии первого этапа проекта. С 27 марта на карте Ташкента появится новая масштабная локация для комфортного шопинга и приятного досуга.
Праздничные мероприятия в честь открытия Tashkent INDEX будут проходить три дня — с 27 по 29 марта. На протяжении всех трех дней для гостей предусмотрена насыщенная шоу-программа. Торжественное открытие Tashkent INDEX будет наполнено незабываемыми и яркими эмоциями.
27 марта — передача ключей владельцам
Утром 27 марта состоится официальное открытие и церемония передачи ключей владельцам коммерческих помещений. Также в первый день состоится подведение итогов призовой акции при приобретении помещений. В этот день гостей ждет множество приятных сюрпризов:
- концерт с участием Аваза Охуна, Зохиршоха Джураева, ВИА Marokand;
- приготовление праздничного плова;
- выступления народных музыкантов и фольклорных групп;
- представления аниматоров;
- шоу иллюзиониста.
Не менее насыщенной будет и вечерняя программа. Перед гостями выступят народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова, певцы Шохруххон и Умидахон, а также группа Million. Первый день праздника завершится феерическим салютом.
28 и 29 марта — продолжение праздника
Праздничные мероприятия продолжатся 28 марта. Во второй день открытия на сцене Tashkent INDEX выступят Муниса Ризаева, Шохрух, Зохида и группа Aristokratlar.
На третий день праздника гостей порадуют выступления Тохира Садыкова, Зиёды, групп Dizayn и Di Live.
Открытие Tashkent INDEX станет одним из ярких событий марта.
Грандиозное открытие Tashkent INDEX станет одним из ярких событий марта.
О Tashkent INDEX
Tashkent INDEX — это крупный индустриальный бизнес-парк площадью 72 га в Янгихаётском районе Ташкента. На территории масштабного комплекса располагаются производственные помещения, более 3000 магазинов, помещения для малого бизнеса, рестораны и фудкорты, экспоцентр, гостиница, логистический центр и множество других объектов.
Благодаря большому количеству коммерческих помещений и широкому выбору товаров и услуг Tashkent INDEX станет центром выгодного и комфортного шопинга для жителей Ташкента. Наличие развитой инфраструктуры окажет влияние на развитие малого бизнеса, сферы услуг и производственных предприятий.
Дата проведения праздничных мероприятий: 27, 28, 29 марта.
Ознакомиться с программой праздничных мероприятий можно по телефону информационного центра, на сайте проекта или на страницах Tashkent INDEX в социальных сетях.
Телефоны информационного центра: (+998) 99−332−33−33, (+998) 55−900−99−99.
Адрес: Янгихаётский район, ул. Софдил.
Сайт: tashindex.mimar.uz
Telegram: t.me/tashkentindexuz
Facebook: fb.com/tashkentindex
Instagram: @tashkentindex
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