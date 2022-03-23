По сложившимся славным традициям наступление весны в Узбекистане принято встречать в веселой и праздничной атмосфере с широкими народными гуляниями, выступлениями артистов и народных музыкантов. Ведь весна несет с собой обновление, радостные новости и приятные события.





Tashkent INDEX спешит обрадовать новостью об открытии первого этапа проекта. С 27 марта на карте Ташкента появится новая масштабная локация для комфортного шопинга и приятного досуга.

Праздничные мероприятия в честь открытия Tashkent INDEX будут проходить три дня — с 27 по 29 марта. На протяжении всех трех дней для гостей предусмотрена насыщенная шоу-программа. Торжественное открытие Tashkent INDEX будет наполнено незабываемыми и яркими эмоциями.

27 марта — передача ключей владельцам

Утром 27 марта состоится официальное открытие и церемония передачи ключей владельцам коммерческих помещений. Также в первый день состоится подведение итогов призовой акции при приобретении помещений. В этот день гостей ждет множество приятных сюрпризов:

концерт с участием Аваза Охуна, Зохиршоха Джураева, ВИА Marokand;

приготовление праздничного плова;

выступления народных музыкантов и фольклорных групп;

представления аниматоров;

шоу иллюзиониста.





Не менее насыщенной будет и вечерняя программа. Перед гостями выступят народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова, певцы Шохруххон и Умидахон, а также группа Million. Первый день праздника завершится феерическим салютом.

28 и 29 марта — продолжение праздника

Праздничные мероприятия продолжатся 28 марта. Во второй день открытия на сцене Tashkent INDEX выступят Муниса Ризаева, Шохрух, Зохида и группа Aristokratlar.

На третий день праздника гостей порадуют выступления Тохира Садыкова, Зиёды, групп Dizayn и Di Live.

Открытие Tashkent INDEX станет одним из ярких событий марта.

Грандиозное открытие Tashkent INDEX станет одним из ярких событий марта.

О Tashkent INDEX

Tashkent INDEX — это крупный индустриальный бизнес-парк площадью 72 га в Янгихаётском районе Ташкента. На территории масштабного комплекса располагаются производственные помещения, более 3000 магазинов, помещения для малого бизнеса, рестораны и фудкорты, экспоцентр, гостиница, логистический центр и множество других объектов.





Благодаря большому количеству коммерческих помещений и широкому выбору товаров и услуг Tashkent INDEX станет центром выгодного и комфортного шопинга для жителей Ташкента. Наличие развитой инфраструктуры окажет влияние на развитие малого бизнеса, сферы услуг и производственных предприятий.

Дата проведения праздничных мероприятий: 27, 28, 29 марта.

Ознакомиться с программой праздничных мероприятий можно по телефону информационного центра, на сайте проекта или на страницах Tashkent INDEX в социальных сетях.

Телефоны информационного центра: (+998) 99−332−33−33, (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский район, ул. Софдил.

Сайт: tashindex.mimar.uz

Telegram: t.me/tashkentindexuz

Facebook: fb.com/tashkentindex

Instagram: @tashkentindex

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