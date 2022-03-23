Sizning Shahardagi Hovlingiz — это участки с готовыми коттеджами вблизи центра Ташкента.





Двухэтажные дома представлены площадью от 135 до 194 кв. м и рассчитаны на пять или шесть жилых комнат: четыре или пять спален, просторная гостиная и светлая кухня с панорамным остеклением. Также предусмотрено несколько санузлов и гардеробная.

На этапе строительства для всех желающих предусмотрена гибкая система беспроцентной рассрочки до 11 месяцев с минимальным первоначальным взносом от 30%. Первые резиденты уже в 2022 году могут заселиться и воспользоваться всеми преимуществами комплекса.





Не стоит упускать выгодное предложение и возможность ощутить совершенно новый уровень комфорта.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: hovlingiz.uz

Instagram: @bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

Facebook: fb.com/bizninguylar

На правах рекламы.