Компания Меtа, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией. Такое решение 21 марта по иску Генеральной прокуратуры принял суд в Москве.

Пользование Facebook и Instagram в России запрещено, однако запрет не касается мессенджера WhatsApp, который также принадлежит Меtа.

Иск Генпрокуратуры был подан 11 марта после появления новости о том, что компания временно меняет политику модерирования публикаций жителей Украины, содержащих высказывания в адрес российских военнослужащих.

В заявлении Meta по этому поводу говорилось, что такое решение связано с намерением защитить право украинцев на высказывание мнений в защиту своей страны на фоне вооруженного вторжения.

«Если бы мы применяли свою стандартную контент-политику без изменений, нам пришлось бы удалять контент обычных украинцев, выражающих своё сопротивление и ярость в адрес вторгшихся вооружённых сил», — отмечается в заявлении.

«У нас нет конфликта с россиянами. Мы не меняем нашу политику в отношении публикаций, разжигающих ненависть… Мы не потерпим русофобии или какой-либо дискриминации, притеснений или насилия по отношению к россиянам на нашей платформе», — заявляли в Meta.

В судебных материалах, которые цитируют РИА Новости, говорится, что Instagram проигнорировал 4600 требований об удалении фейков о «специальной военной операции» России в Украине.

В связи с признанием Meta экстремистской покупка россиянами рекламы в Instagram и Facebook может расцениваться как финансирование экстремистской организации, сообщили юристы канала «Сетевые свободы».

Российские СМИ теперь должны маркировать Meta как запрещённую на территории РФ организацию. Демонстрация логотипа компании и её двух соцсетей не допускается.

«Сетевые свободы» отмечают, что сама по себе регистрация в Facebook и Instagram или «неполитические» публикации не должны образовывать состава преступления, но правовые нормы широки, и есть риск привлечения активистов и журналистов к ответственности.

Есть также потенциальная возможность преследования сотрудников Meta и тех, кто владеет акциями компании или покупает платное размещение в Facebook и Instagram через их рекламные кабинеты, отмечает The Bell.

В феврале на первом месте по популярности у пользователей в России была соцсеть «Вконтакте» с долей 21,86%, Facebook имела 17,35%, YouTube — 15,22%, Instagram — 14,08%, приводит статистику Cnews.ru.

21 марта Роскомнадзор также заблокировал сайт телеканала Euronews.