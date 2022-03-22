Известная актриса театра и кино, Народная артистка Узбекистана Марьям Ихтиярова скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Марьям Ихтиярова родилась 21 апреля 1939 года в Янгиарыкском районе Хорезмской области. Окончила Ташкентский театрально-художественный институт (1963). Начала карьеру в Узбекском театре драмы и комедии им. Мукими в 1959 году и проработала там многие годы.

За свою долгую карьеру актриса сыграла во многих спектаклях и фильмах, включая такие ленты, как «Невеста из Вуадиля» (1984), «Бомба» (1995), «Моя любовь» (2014) и другие. Она также регулярно участвовала в различных радио- и телепрограммах. Была удостоена звания «Народная артистка Узбекистана» в 1997 году, а в 2016 году — медали «Шухрат».