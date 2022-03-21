Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева 21 марта провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент России поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с Наврузом. Лидеры также обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

«С особым удовлетворением отмечено, что за последние годы узбекско-российское сотрудничество вышло на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

По итогам 2021 года показатель взаимной торговли достиг 7,5 млрд долларов, а с начала текущего года он вырос на 50%. Ожидается участие представительной делегации России в работе Ташкентского Международного инвестиционного форума 24−26 марта, отмечается в сообщении.

Пресс-служба президента Узбекистана также сообщила, что президенты обменялись мнениями «по региональной и международной повестке, в том числе по складывающейся ситуации вокруг Украины».

Пресс-служба Кремля, в свою очередь, сообщила, что разговор состоялся «по инициативе узбекистанской стороны».

«Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», — говорится в сообщении.

25 февраля президенты также обсуждали ситуацию вокруг Украины. Тогда сообщения пресс-служб глав двух государств также отличались. В Кремле сообщили, что Шавкат Мирзиёев «выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий». В сообщении узбекистанской стороны об этом не говорилось.

Позже пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что «Узбекистан занимает взвешенную, нейтральную позицию» по вопросу военных действий России в Украине.

17 марта министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая в Сенате, заявил, что Узбекистан считает необходимым немедленно прекратить военные действия в Украине и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. «Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали Луганскую и Донецкую народные республики», — подчеркнул глава МИДа.

18 марта в МИД Узбекистана прошла встреча с руководителями дипмиссий стран Евросоюза, Великобритании, Японии и США. На ней обсуждалась ситуация в Украине. Узбекистан вновь выразил «неизменную» позицию, которая «призывает к спокойному и нейтральному подходу и политико-дипломатическому решению ситуации».