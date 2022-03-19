18 марта в МИД Узбекистана прошла встреча с главами дипломатических миссий Европейского союза и его членов, а также Великобритании, Японии и США, сообщает агентство «Дунё». Встреча была организована по инициативе этих дипмиссий.

По данным ведомства, послы представили свои взгляды на ситуацию в Украине и подчеркнули важность продолжения усилий международного сообщества по немедленному прекращению огня, проведению конструктивных переговоров и обеспечению международного гуманитарного права в стране.

«Узбекская сторона выразила неизменную позицию республики, которая призывает к спокойному и нейтральному подходу к вопросу и политико-дипломатическому решению ситуации», — говорится в сообщении.

На встрече отмечалось, что Узбекистан установил отношения стратегического партнерства и союзничества с Россией и развивает взаимовыгодное сотрудничество с Украиной.

17 марта министр иностранных дел Абдулазиз Камилов на выступлении в Сенате заявил, что Узбекистан считает необходимым немедленно прекратить военные действия в Украине и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами.

«Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали Луганскую и Донецкую народные республики», — подчеркнул глава МИДа.