От имени команды официального дистрибьютора легковых автомобилей Hyundai в Узбекистане компания Hyundai Auto Asia поздравляет с Наврузом и желает всем здоровья, благополучия, мира и процветания. Hyundai Auto Asia надеется, что все ваши добрые мечты непременно сбудутся.
Для тех, кто решит в праздничные дни порадовать себя или своих близких приобретением автомобиля из представленной в Узбекистане линейки Hyundai, воспользоваться услугой тест-драйв, Hyundai Auto Asia напоминает, что все дилерские центры работают в обычном режиме.
Во всех ДЦ по Узбекистану седаны Sonata и Elantra доступны в рассрочку до 30 месяцев. Автомобили Hyundai Creta, Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, Palisade можно приобрести и в лизинг.
Для клиентов сервиса официальных дилерских центров в Ташкенте действует праздничное предложение — бесплатная профилактика и очистка дроссельной заслонки в подарок к регламентному техосмотру или другим сервисным работам до 23 марта.
Подробную информацию можно получить по единому номеру: 1248.
График работы дилерских центров:
- с 9:00 до 20:00 без выходных;
- дилерский центр Tashkent City — с 10:00 до 21:00;
- промостенд Hyundai в ТРЦ Riviera — c 10:00 до 21:00.
ДЦ Hyundai Premium Sergeli
Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.
Телефон: (+998) 78−122−12−22.
ДЦ Hyundai Yunusobod
Адрес: пр-т А. Темура, 77А.
Телефон: (+998) 71−225−89−89.
ДЦ Hyundai Qushbegi
Адрес: ул. Кичик Халка йули, 22 В.
Телефон: (+998) 78−122−07−77.
ДЦ Hyundai Tashkent City
Адрес: ул. Хадра, 2/1.
Телефон: (+998) 78−132−08−88.
ДЦ Hyundai в Бухаре
Адрес: ул. Мустакиллик, 55/1.
Телефон: (+998) 95−600−30−35.
ДЦ Hyundai в Намангане
Адрес: ул. Туракурган, 200.
Телефон: (+998) 99−316−09−90.
ДЦ Hyundai в Самарканде
Адрес ул. Лахутий, 2А.
Телефон: (+998) 66−234−62−00.
ДЦ Hyundai в Андижане
Адрес: ул. А. Темура, 11.
Телефон: (+998) 55−201−07−77.
ДЦHyundai в Ургенче
Адрес: ул. Фаязова, 10.
Телефоны: (+998) 99−713−08−88, (+998) 99−429−08−88.
ДЦ Hyundai в Фергане
Адрес: ул. Абдуллы Кодир, 3А.
Телефон: (+998) 55−802−00−00.
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