От имени команды официального дистрибьютора легковых автомобилей Hyundai в Узбекистане компания Hyundai Auto Asia поздравляет с Наврузом и желает всем здоровья, благополучия, мира и процветания. Hyundai Auto Asia надеется, что все ваши добрые мечты непременно сбудутся.

Для тех, кто решит в праздничные дни порадовать себя или своих близких приобретением автомобиля из представленной в Узбекистане линейки Hyundai, воспользоваться услугой тест-драйв, Hyundai Auto Asia напоминает, что все дилерские центры работают в обычном режиме.





Во всех ДЦ по Узбекистану седаны Sonata и Elantra доступны в рассрочку до 30 месяцев. Автомобили Hyundai Creta, Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, Palisade можно приобрести и в лизинг.

Для клиентов сервиса официальных дилерских центров в Ташкенте действует праздничное предложение — бесплатная профилактика и очистка дроссельной заслонки в подарок к регламентному техосмотру или другим сервисным работам до 23 марта.





Подробную информацию можно получить по единому номеру: 1248.

График работы дилерских центров:

с 9:00 до 20:00 без выходных;

дилерский центр Tashkent City — с 10:00 до 21:00;

промостенд Hyundai в ТРЦ Riviera — c 10:00 до 21:00.

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Адрес: пр-т А. Темура, 77А.

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

ДЦ Hyundai Qushbegi

Адрес: ул. Кичик Халка йули, 22 В.

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

ДЦ Hyundai Tashkent City

Адрес: ул. Хадра, 2/1.

Телефон: (+998) 78−132−08−88.

ДЦ Hyundai в Бухаре

Адрес: ул. Мустакиллик, 55/1.

Телефон: (+998) 95−600−30−35.

ДЦ Hyundai в Намангане

Адрес: ул. Туракурган, 200.

Телефон: (+998) 99−316−09−90.

ДЦ Hyundai в Самарканде

Адрес ул. Лахутий, 2А.

Телефон: (+998) 66−234−62−00.

ДЦ Hyundai в Андижане

Адрес: ул. А. Темура, 11.

Телефон: (+998) 55−201−07−77.

ДЦHyundai в Ургенче

Адрес: ул. Фаязова, 10.

Телефоны: (+998) 99−713−08−88, (+998) 99−429−08−88.

ДЦ Hyundai в Фергане

Адрес: ул. Абдуллы Кодир, 3А.

Телефон: (+998) 55−802−00−00.

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