В Wyndham Tashkent прошло мероприятие в формате живого диалога. В нем приняли участие руководство компании Gross, руководители территориальных подразделений и филиалов. Были подведены и обсуждены итоги 2021 года, а также установлены приоритетные задачи и планы на 2022 год.





В ходе диалога были озвучены финансовые показатели за прошедший год. В 2021 году компания заключила 634 тысячи новых договоров, выплатила более 56 млрд сумов страховых возмещений и приняла обязательства на 264 трлн сумов. В очередной раз компания Gross подтвердила свой статус, будучи одной из ведущих на рынке страхования.





Также на встрече активно обсуждалось состояние реализации запланированных показателей в 2021 году, пути разрешения сопутствующих работе проблем, изменения в налоговом законодательстве и многое другое.





Страховая компания Gross — это инновации, помноженные на многолетний опыт, надежность, профессионализм и ответственность, передовые технологии, продукты и сервисы. Gross — это партнерство, которое открывает новые возможности.





Страховая компания Gross поздравляет всех с праздником Навруз и желает, чтобы в ваших домах царили счастье, благополучие и удача.

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