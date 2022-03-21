В рамках общенациональной акции в столице была организована выставка декоративных деревьев Yashil makon, инициатором которой выступили хокимият Ташкента и Главное управление городского благоустройства Ташкента. Целью акции является улучшения экологической обстановки и качества воздуха в городе.





В выставке приняли участие более 150 заинтересованных организаций и компаний, в том числе компания AKFA Group.





19 марта руководство и сотрудники компании посадили несколько деревьев вдоль улицы Афросиаб Мирабадского района.

«Для нас участие в экологических акциях — часть стратегии устойчивого развития. Мы надеемся, что такой масштабный проект сплотит население страны, а ежегодная посадка деревьев станет для всех горожан доброй традицией», — отметил генеральный директор AKFA Group Камран Гуламов.





В рамках инициативы Yashil makon с 10 по 20 марта по центральным и оживленным улицам Ташкента посажено 10 тысяч деревьев. Процесс осуществлялся под контролем местных и зарубежных специалистов.





Экологические инициативы давно и прочно входят в практику компании. Реализуя собственные мероприятия и принимая участие в подобных зеленых акциях, компания AKFA Group стремится содействовать повышению эффективности в области охраны окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого развития в области экологии.

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