Проспект Алишера Навои и улица Абая будут частично закрыты с 21:00 часов 21 марта до 6:00 часов 24 марта по причине ремонтных работ, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Движение будет ограничено на участке проспекта Навои от Университета Вебстера до дома №31 и отрезке улицы Абая от станции метро «Алишер Навои» до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри.

«Газета.uz» подробно писала о реконструкции проспекта Навои.





С 19 марта до окончания ремонта также закрыт съезд с Ташкентской кольцевой автодороги на улицу Фергана йули и параллельный участок возле ТРК «Компас». Улица Тантана открыта для движения транспорта.