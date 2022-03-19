Организация Объединённых Наций ничего не знает о каких-либо программах разработки биологического оружия в Украине. Об этом в очередной раз сообщила высокий представитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу на заседании Совета безопасности ООН 18 марта, созванном по требованию России.

Она также заявила, что ООН не имеет ни мандата, ни технических возможностей провести собственное расследование на основании представленных Россией документов, которые, по утверждению российской стороны, подтверждают наличие американо-украинского соглашения по разработке биологического оружия на территории Украины.

Ранее, на заседании Совбеза 11 марта, уже рассматривалось сообщение РФ, где говорится о наличии у Минобороны документов, якобы подтверждающих существовании в Украине по крайней мере 30 биологических лабораторий, где в сотрудничестве с США «производятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, с использованием синтетической биологии».

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд отвергла эти заявления, указав, что «таких лабораторий нет ни у границ России, ни где-либо ещё». Она назвала это предположение «безумной теорией заговора» и выразила опасение, что Россия, прикрываясь таким заявлением, может сама применить химическое или биологическое оружие в Украине.

В ООН напомнили, что биологическое и токсинное оружие, его разработка, производство, приобретение, передача, накопление и применение были запрещены в мире в 1975 году с момента вступления в силу Конвенции о биологическом оружии 1972 года. Россия, Украина и США являются участниками этого договора.

Конвенция также содержит механизмы, в рамках которых могут действовать государства, подозревающие друг друга в разработке биологического оружия: это механизмы налаживания сотрудничества и консультаций сторон. При подаче жалобы в Совбез ООН необходимо представить все возможные доказательства, подтверждающие её обоснованность, указала Исуми Накамицу.

В своем выступлении она привела данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым с 24 февраля по 16 марта на территории Украины погибли 780 мирных жителей (по последним данным — 816), в том числе 58 детей. Реальное число жертв, полагают эксперты, гораздо выше. Большая часть потерь, по её словам, стала результатом применения взрывного оружия с широким радиусом поражения. Более 1300 человек получили ранения.

По оценкам ООН, более 6,5 миллионов жителей Украины вынужденно переехали в другие регионы страны, а ещё 3,2 миллиона покинули страну. Более 12 миллионов человек не могут покинуть районы, в которых идут боевые действия.

Война создала на территории Украины беспрецедентные гуманитарные проблемы, которые продолжают усугубляться с каждым днём, заявил в пятницу координатор ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.