Управления СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух жителей Ташкентской области при попытке продать земельный участок за 800 тысяч долларов, сообщило УзА.

По данным агентства, двое граждан (1964 и 1970 г. р.) вошли в доверие предпринимателя, желавшего начать свое дело, и договорились продать ему за 800 тысяч долларов 4 га земли, которая им не принадлежала. Мужчины были задержаны при получении аванса в 100 тысяч долларов.

Как пишет УзА, данный земельный участок с территории Бостанлыкского района, согласно указу президента, был выделен местной компании под инвестиционные обязательства для строительства многоэтажных жилых домов, коттеджей и объектов культурно-бытового обслуживания в 2021 году.