В марте 2022 года в Узбекистане выпали небывалые по интенсивности и продолжительности затяжные дожди, сообщил Узгидромет.

К этому дню по большей части территории Узбекистана, кроме северных районов, количество осадков уже значительно превысило месячную норму. В горных и предгорных районах осадков выпало в 2−3 раза больше обычного. В Ташкенте выпало почти две месячных нормы осадков.

Аномальной является стала продолжительность интенсивных дожей. В период с 5 по 17 марта дожди с небольшими перерывами выпадали практически ежедневно.

Наиболее сильные дожди прошли 11−15 марта. Местами по стране количество осадков за сутки в отдельные дни достигало 25−40 мм, в горных районах — местами до 50−60 мм.

Дожди ещё не закончились. До 18 марта включительно дожди с перерывами, местами сильные, пройдут по большей части территории Узбекистана. 18 марта местами не исключён переход дождя в снег. По северу осадки в виде дождя и снега в эти дни будут небольшими.

После 18 марта ожидается перерыв в осадках на два-четыре дня.

«В дальнейшем до конца марта таких интенсивных и продолжительных дождей, как в эти дни, мы не ожидаем», — отметили в Узгидромете.

В марте 2003, 2012 и 2021 годов тоже наблюдалась очень дождливая погода, но таких интенсивных и продолжительных дождей, как в этом году, ранее не наблюдалось.

«Учёные-климатологи считают, что глобальное потепление не ведёт к увеличению количества осадков. Однако оно приводит к увеличению экстремальности погодных явлений, в том числе увеличению повторяемости аномально сухих или аномально влажных периодов. Март этого года — яркое тому подтверждение», — заявили в центре.