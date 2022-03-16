Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта выступил с посланием народу страны на совместном заседании палат парламента. Цитаты его выступления опубликовали СМИ Казахстана.

В начале своей речи глава государства прокомментировал январские массовые беспорядки в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.

«Мы перешли к кардинальной модернизации государства, что не понравилось некоторым людям… Они хотели отстранить президента от власти», — заявил он.

«Имела место масштабная, детально сработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискредитация в глазах народа и зарубежной общественности, — сказал Касым-Жомарт Токаев. — Для достижения данной цели заговорщики, не колеблясь, использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алматы — нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране».

«Все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они ни занимали», — сказал глава государства.

Затем Касым-Жомарт Токаев перешел к программе реформ для страны.

Политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых правил игры, искоренение фаворитизма и монополии во всех сферах жизни, заявил он.

«Но такая логика и динамика событий устраивает далеко не всех. У тех, кто привык делать ставку на серые и закулисные схемы, возникли панические опасения потерять привилегии и источники доходов. Они решили, что нужно действовать без промедлений, чтобы подорвать устои нашей государственности. Можно сказать, они пошли против своего народа», — цитирует президента Vlast.kz.

По словам президента, многие ожидали, что после январских событий власть начнёт закручивать гайки, снизит темпы модернизации:

«После трагического января некоторые эксперты и госслужащие советовали мне не торопиться, отложить дальнейшие преобразования до лучших времен, дескать зачем менять систему, если её можно использовать в собственных интересах. Другие вполне обоснованно опасались разгула уличной демократии, предрекая различные негативные сценарии наподобие горбачёвской перестройки. Тем более геополитическая обстановка крайне осложнилась».

«Но я твёрдо убежден, что нашей стране всё же нужны кардинальные реформы. В противном случае — застой, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. — Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории. Да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя».

Сегодняшние инициативы, представленные президентом, по его словам, прорабатывались ещё до январских событий. «В течение последних двух месяцев мной был очерчен круг первостепенных задач в социально-экономической сферах, обеспечении общественной безопасности», — сказал глава государства.

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идёт об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — заявил президент страны.

«Сегодня всё замыкается на президенте. И это неправильно», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что покинет пост председателя правящей в Казахстане партии Amanat (ранее — Nur Otan).

«Сращивание партийных структур с госаппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надёжный заслон», — сказал глава государства.

«Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты. Исходя из этой же логики, следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателя и членов ЦИК, счётного комитета и конституционного совета», — предложил Касым-Жомарт Токаев.

«Мы видим, что сверхконцентрация полномочий в целом проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить акимам и заместителям занимать должности в филиалах партии, — заявил президент. — Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему».

«Сегодня для всего общества стало очевидно, что именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную роль в происшедших январских событиях. Но важный урок трагического января состоит в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину. Непотизм, в какой бы стране он не был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции», — подчеркнул глава государства.

«Для ближайших родственников президента будет введён законодательный запрет на занятие должностей политических, государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе», — сказал президент. Он также считает, что нужно закрепить эту норму в Конституции страны.

Сверхконцентрация власти президента также выражается в избыточном количестве его полномочий, отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения, эта норма способствует укоренению излишней практики ручного управления и снижает самостоятельность местных исполнительных органов. Более того, сейчас президент обладает правом снимать с должности районных и даже сельских акимов. Такие законодательные положения нужно упразднить. Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые инициативы принципиально изменят правила игры и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества», — подчеркнул глава Казахстана.

Президент также сообщил, что переформатирование ожидает и парламент.

«Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право Сената (верхней палаты — ред.) только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом (нижней палатой — ред.). Следовательно, именно Мажилис наделяется правом принимать законы», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учётом результатов рассмотрения в маслихатах (местных представительных органах — ред.)» — пояснил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил о постепенном переходе Казахстана к системе местного самоуправления. Маслихаты станут ключевым звеном этой системы и будут получать финансирование напрямую, без посредства вышестоящих акимов.

Кроме того, глава государства предложил создать Конституционный суд и окончательно упразднить смертную казнь, указав это в Конституции.

Президент также предложил разделить Алматинскую область на две.

«Много проблем касательно агломерации города Алматы. Жители области сконцентрированы в основном вокруг этого города. Невозможно решать вопросы Талгара, находясь в Талдыкоргане. Чтобы добраться до областного центра, населению приходится ездить очень далеко. С учётом этих и других обстоятельств предлагаю разделить Алматинскую область на две — Жетысуйскую и Алматинскую области», — сказал Токаев.

Областным центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской области — Капшагай. Последний предложено переименовать в Кунаев. Президент предложил создать Абайскую область с областным центром в городе Семей и Улытаускую область с центром в Жезказгане.

Касым-Жомарт Токаев также затронул тему кризиса в связи с ситуацией в Украине.

«Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей историей финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жёсткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьёзным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, нарастает неопределённость и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные торговые цепочки», — перечислил он.

«Но причин для паники всё же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет антикризисных мер, и прежде всего надо обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Нестабильность на валютном рынке, считает глава государства, связана с паникой, выводом капитала и серыми трансграничными денежными перетоками. Он отметил, что в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей извне.

«Последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. Позавчера я подписал специальный указ, который вводит ограничение на вывоз валюты. Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств. Следует проработать вопрос продаж экспортной валютной выручки компаний с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажи своей валютной выручки. В рамках исполнения договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами. Следует установить жёсткий контроль за соблюдением данного требования. Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного сжигания наших резервов», — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил важность обеспечения продовольственной безопасности страны, так как события в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. И на этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако, констатировал Токаев, многие фермеры ещё не готовы к севу.

«Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объёмом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам. Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений. Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность и привести к нехватке кормов в целом», — сказал президент.

Он также считает, что нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы государства к поддержке агропромышленного комплекса. Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды, а госаппарат должен оперативно реагировать на ситуацию и действовать предельно слажено.

«Решения должны приниматься быстро на основе запросов бизнеса и граждан. Максимум в течение трёх дней, а желательно в течение суток», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

«В этом нестабильно изменчивом мире наш Казахстан никому не нужен, кроме нас самих, — подчеркнул президент в заключение. — Поэтому нет для меня выше ценности, чем благополучие страны и целостности моей земли. Меня в первую очередь беспокоит будущее моего народа. Для меня крайне важная задача — это защитить государство, нежели оценка различными людьми моей деятельности. И на этом пути я готов взять всю ответственность на себя».