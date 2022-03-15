Узгидромет предупредил о резком ухудшении погоды в Узбекистане с 17 марта.

17−20 марта на территорию страны ожидается вынос тёплого и влажного воздуха c районов Ирана с последующим вторжением холодной воздушной массы с Поволжья.

17−18 марта по большей части территории Узбекистана временами пройдут дожди, возможны грозы. 18 марта местами возможен кратковременный переход дождя в снег:

17 марта по Бухарской и Навоийской областям местами ожидается сильный дождь;

18 марта по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям местами сильный дождь. В горных районах страны ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные.

17−18 марта в отдельных районах Узбекистана ожидается усиление ветра до 15−20 м/с: 17 марта по Джизакской и Сурхандарьинской областям, а 18 марта — по Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям возможны порывы ветра до 22−27 м/с.

19−20 марта ночная температура воздуха понизится до 0…+3 градусов Цельсия. По Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…−2.

19−20 марта по Каракалпакстану, Хорезмской области и пустынной зоне страны морозы усилятся до −3…−6, по северу Каракалпакстана местами будет до −7…−10.