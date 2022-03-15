Законодательная палата Олий Мажлиса в первом чтении приняла законопроект «Об электронной коммерции», сообщил Spot со ссылкой на депутата Дониёра Ганиева.

Новая версия закона была разработана с целью развития местной сферы электронной торговли, а также повышения её доли в экономике Узбекистана. В документе отражён ряд дополнительных правовых аспектов, связанных с регулированием отношений в сфере онлайн-торговли, пишет издание.

Законопроектом предусматривается право самозанятых лиц заниматься электронной коммерцией наравне с компаниями-юрлицами, а также предлагается легализовать индивидуальную онлайн-торговлю (например, продавцов в соцсетях). Это предложение выдвигалось ещё в марте 2021 года.

В дополненной версии порядка составления электронных договоров теперь обозначены:

допустимые требования оферты;

особенности хранения электронных документов;

порядок использования электронных систем;

условия составления электронных документов и их юридическая сила.

Кроме этого, установлены допустимые способы проведения оплаты в электронной коммерции. Сюда входят наличные деньги, банковские переводы, оплата через платёжные системы, а также электронные деньги.

Согласно проекту закона, площадки электронной торговли будут должны создать систему безопасных платежей (эскроу-счета). Там будут храниться деньги, выплаченные покупателем, до полного выполнения условий со стороны продавца.

Кроме того, внедряется порядок продажи, импорта и экспорта цифровых продуктов (программное обеспечение, онлайн-услуги и др.), а также их таможенного оформления. Депутат отметил, что действующее законодательство не охватывает импорт-экспорт цифровых услуг и товаров — как считают специалисты, это создаёт барьеры для торговли ими.

Законопроект предусматривает правил для предотвращения недобросовестной конкуренции, отмечает Spot. В частности, предлагается запретить онлайн-продавцам:

использовать поддельные интернет-ссылки и адреса;

вступать в предварительный сговор с другими предпринимателями;

предлагать товары и услуги с нарушением прав интеллектуальной собственности;

давать потребителям ложную или вводящую в заблуждение информацию;

предоставлять неправильные сравнения и аналогии.

Документ также устанавливает права покупателей в сфере электронной торговли -раньше были определены только права и обязанности продавцов.