Государственный налоговый комитет Узбекистана предлагает включить электронную коммерцию в перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые граждане.

Ведомство разработало соответствующий проект постановления президента «Об усовершенствовании администрирования электронной коммерции и создании благоприятных условий для её дальнейшего развития», обсуждение которого завершилось 7 марта. Комитет провёл повторный анализ с учётом предложений, поступивших от населения и предпринимателей, и добавил в документ ряд изменений и дополнений.

По мнению ГНК, предоставление самозанятым права заниматься электронной коммерцией создаст возможности для «обеления» сегмента.

Проект предусматривает ряд других поощрений, направленных на развитие электронной коммерции:

ставки по налогу на прибыль и налогу с оборота предпринимателей, занимающихся электронной коммерцией, вне зависимости от размера полученного дохода, предлагается снизить на 50%;

молодёжи, занимающейся электронной торговлей товарами и услугами, могут предоставить право выплачивать некоторые налоги с задержкой без начисления процентов.

В ГНК напомнили, что доходы, полученные самозанятыми в результате трудовой деятельности, не облагаются налогом на доходы физлиц (в перечне более 60 профессий). Для ведения трудового стажа им необходимо минимум раз в год оплачивать социальный налог в размере 1 БРВ (245 тысяч сумов).