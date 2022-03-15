В системе Didox появилась возможность создания объявлений на закупку товаров и услуг, которые автоматически будут рассылаться всем пользователям системы, продающим такие продукты. Эта опция создает ряд преимуществ как для закупщиков, так и для продавцов. Didox предлагает рассмотреть их подробнее.

Закупки

Возможность №1. Поиск поставщиков

Когда нужно выбрать поставщиков, чтобы что-то купить, то опрашивают знакомых, гуглят или листают справочники. Чтобы найти поставщиков таким образом, связаться с каждым и запросить предложения, уходит много времени.

Теперь же появилась альтернатива, благодаря которой с помощью пары кликов потребность в тех или иных товарах моментально увидят более 70% всех поставщиков таких продуктов в Узбекистане. Это в десятки раз эффективнее, чем может сделать один человек или даже целый отдел.

Для этого в Didox появился новый объект — «Запрос». В нем указываются:

ИКПУ искомого товара/услуги (код товара/услуги согласно классификатору Налогового комитета);

наименование;

описание;

требуемое количество;

адрес доставки.

По этим данным система мгновенно определяет всех поставщиков таких товаров из базы с более 250 тысяч организаций и направляет им этот запрос.

Оформить запрос можно в новом разделе «Закупки», состоящем из трех подразделов:

закупаемые товары;

мои запросы;

маркетплейс.





Возможность №2. Анализ предложений

Когда почти все поставщики нужных товаров/услуг и предложения от них получены, нужно выбрать подходящее. Ведь кроме цены сейчас большое значение имеет надежность поставщика, его статус плательщика НДС и его коэффициент разрыва НДС.

И тут на помощь приходит второй инструмент системы, который анализирует все полученные предложения и ранжирует их по степени выгодности. При этой ранжировке учитываются цена, НДС, коэффициент разрыва и условия поставки.

Для уточнения деталей можно воспользоваться встроенным чатом и задать вопрос поставщику не выходя из системы.

Как только выбор поставщика сделан, можно тут же запросить у него договор и оплатить счет с помощью интегрированной в Didox системы банкинга. Больше не придется дублировать реквизиты и выходить из системы, чтобы создавать платежки. Информацию о поступлениях на счета также можно будет посмотреть в разделе «Финансы».





Возможность №3. Контроль

Многих руководителей беспокоит, купили ли они на действительно выгодных условиях, не было ли коррупционной составляющей при закупках.

Теперь с помощью Didox значительная часть этих вопросов будет решена. Такое возможно благодаря тому, что каждый раз, когда специалист по закупкам будет предпринимать попытку заключить сделку по невыгодному предложению, система будет информировать об этом руководителя при помощи SMS. Это поможет руководителю вмешаться в процесс закупки и предотвратить плохую сделку.

Продажи

Возможность №1. Получение заказов от покупателей

Многие предприниматели считали, сколько денег тратит их компания на привлечение одного клиента. Они размещают рекламу, участвуют на выставках и других мероприятиях, совершают «холодные» звонки и многое другое с одной лишь целью — привлечь интерес потенциального покупателя.

Благодаря новой системе закупок в Didox предприниматель сможет привлечь интерес без каких-либо усилий. Потенциальные покупатели оформляют запрос на товар/услугу, и если предприниматель продает продукты из этой же категории, система направит клиентов к нему.





Возможность №2. Реклама товаров и узнаваемость на рынке

Когда на рынке представлены несколько поставщиков одного и того же товара или несколько брендов одной товарной категории, то, как правило, большие продажи получают те, кто более известен.

Didox создал возможность каждому предприятию показать себя и свои товары на витрине своего маркетплейса. Предприятию достаточно заполнить информацию в карточках продаваемых товаров, и их увидят 250 тысяч потенциальных покупателей — пользователей системы.

Возможность №3. Быстрое заключение контрактов

В большинстве компаний заключение контрактов происходит следующим образом: ответственный сотрудник находит среди своих файлов последний договор, копирует его и редактирует под условия текущей сделки. Потом его нужно распечатать, получить печать и подпись руководителя, и только после этого договор отправляется покупателю курьером или электронно. Помимо того, что сам этот процесс достаточно долгий и трудоемкий, главной сложностью является дальнейшее отслеживание статуса этого договора — подписал клиент или нет.

При использовании системы закупок Didox задача создания, подписания, отправки и контроля статуса договора делается по щелчку пальцев. Время и человеческие ресурсы могут быть затрачены не на этот контроль, а на достижение целей бизнеса.





Как использовать и сколько это стоит

Все эти возможности доступны каждому пользователю системы. Но есть некоторые ограничения. Например, каждый месяц можно бесплатно отправлять пять запросов на предложения поставщикам и 20 предложений покупателям. Если же есть потребность в большем количестве запросов и предложений, то можно подключить услугу «Didox бизнес». Это даст возможность отправлять неограниченное количество запросов и предложений всего лишь за 250 тысяч сумов в месяц.

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