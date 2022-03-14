13 марта примерно в 14:50 на 2-м километре автодороги 4P-40 «Даштабад — Заамин — Супа — Бахмал — Галляарал», проходящей через территорию города Даштабада Зааминского района Джизакской области, произошла авария, в результате которой погибли 8 человек, сообщила пресс-служба УВД Джизакской области.





По данным управления, столкнулись автомобили KIA K5 и Nexia 2. Два человека погибли на месте происшествия, шесть — в больнице.

Водитель KIA И. А. находится в реанимационном отделении Зааминского районного медицинского объединения.





По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется следствие.