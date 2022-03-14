В воскресенье в Узбекистане было подтверждено 22 случая коронавируса, из них 11 — в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В субботу в стране было зарегистрировано 69 случаев (в столице — 31), в пятницу — 40 (19).

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, составило 237,2 тысячи.

В воскресенье было также выявлено 2 случая пневмонии (в субботу — 3, в пятницу — 2).

С 1 марта не сообщалось о случаях смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1637.