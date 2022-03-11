10 марта в Узбекистане было подтверждено 70 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это на 56 случаев больше, чем днём ранее (14).

Самое большое количество случаев зафиксировано в Ташкенте — 37 и Ташкентской области — 23. В других регионах выявлено 3 и менее случаев.

Общее количество случаев с марта 2020 года превысило 237 тысяч.

У 4 человек в четверг также была подтверждена пневмония.

О случаях смерти от последствий ковида не сообщается 10-й день подряд (официально зарегистрировано 1637 случаев).