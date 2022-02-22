Министерство здравоохранения Узбекистана совместно с группой компаний СП ООО Intermed Innovation запустили проект «О создании централизованной клинико-диагностической лаборатории на основе государственно-частного партнерства». Бюджет проекта составляет 9,5 млн долларов США. Он сформирован за счет частных инвестиций без привлечения бюджетных средств и банковских кредитов.

Данный проект осуществляется на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) согласно постановлению президента Узбекистана от 26 января 2022 года «О мерах по совершенствованию и расширению масштабов эндокринологической службы», а также договору концессии от 10 апреля 2020 года «О создании, оснащении и эксплуатации пилотной централизации клинико-диагностической лаборатории в городе Ташкент», заключенному между Министерством здравоохранения Узбекистана, инвестором и оператором. Договор зарегистрирован в Агентстве по развитию ГЧП при Министерстве финансов Узбекистана.

На данный момент проект запущен и введен в эксплуатацию в государственных поликлиниках Юнусабадского и Мирзо-Улугбекского районов Ташкента. Полная централизация по Ташкенту запланирована с 1 апреля 2022 года.





Основная цель проекта

Основной целью проекта является превращение первичного звена здравоохранения в эффективную систему раннего выявления и лечения заболеваний, трансформации государственных лабораторных служб районных медицинских учреждений в лабораторно-диагностическую сеть международного уровня с использованием современных технологий.

Некоторые анализы — бесплатные

12 видов базовых гарантированных клинико-диагностических анализов в рамках проекта будут оказываться населению лабораториями проекта бесплатно, что обеспечит качество полученных анализов не ниже стандартов ведущих зарубежных медицинских клиник.

Снижение стоимости коммерческих анализов

В результате проведенных исследований и изучения внутреннего рынка клинико-диагностических лабораторных услуг проектом предусматривается оказание населению услуг по выгодным ценам.

С ценами на доступные виды анализов можно ознакомиться по ссылке и QR-код.





Цифровизация

Цифровизация семейных поликлиник и врачебных пунктов в Ташкенте и Ташкентской области создаст возможность получать результаты и прослеживать историю изменения анализов электронно, без долгих физических ожиданий.

Лаборатории будут работать под управлением единого программного комплекса SirocaLIS для автоматизации бизнес-процессов по приему и учету пациентов, а также для обеспечения прозрачности статистической отчетности по проекту перед государством.

Преимущества

У населения Ташкента и Ташкентской области будет возможность обращаться в ближайшие районные государственные поликлиники по месту жительства для получения достоверных и качественных лабораторных диагностических услуг с целью раннего выявления заболеваний без необходимости обращаться в дорогостоящие частные клиники, находящиеся в другом районе.

Сертификация и контроль качества

В централизованной клинико-диагностической лаборатории внедрены современные методы диагностики и лечения в соответствии с международной сертификацией качества услуг ISO 9001:2015, а также внешнего контроля качества результатов анализов по международным системам RIQAS, QCMD (Великобритания) и ФСВОК (Россия).





Оснащение

Централизованная клинико-диагностическая лаборатория проекта оснащена автоматизированными линиями лабораторных анализаторов.

Все заборные пункты в семейных поликлиниках будут отремонтированы при необходимости и оснащены техникой, мебелью, компьютерами, серверами и прочим IT-оборудованием бесплатно со стороны оператора проекта.

Оборудование и техника, здания и прочее имущество, приобретенное в рамках проекта за счет инвестиций, в дальнейшем будет передано государству на безвозмездной основе после завершения проекта.

Квалификация сотрудников

Проектом предусмотрено создание новых рабочих мест, в первую очередь с приоритетом на привлечение сотрудников поликлиник с достаточным опытом для трудоустройства в рамках проекта.

В связи с высокой потребностью в квалифицированном персонале в централизованной клинико-диагностической лаборатории и заборных пунктах в поликлиниках действующие сотрудники лабораторных служб поликлиник приглашены на обучающие курсы, организованные со стороны оператора по повышению квалификации, знаний в области автоматизации в соответствии с международными стандартами с последующим трудоустройством.

О компании-операторе проекта

СП ООО Intermed Innovation более 11 лет является одним из активных участников сферы медицинских услуг. С момента основания компании генеральным директором компании является Олег Живетин.





Компания является официальным премиум-дистрибьютором компании Mindray в Узбекистане, также представляет более 10 мировых брендов производителей медицинского оборудования и владеет собственной современной высокотехнологичной клинико-диагностической лабораторией и медицинской клиникой.

Во время пандемии COVID-19 компания была одним из активных участников в борьбе с последствиями заболевания. Были запущены заборные пункты в Ташкенте и Намангане с возможностью проведения обследования МСКТ (мульти-спиральной компьютерной томографии). Компания заслужила доверие населения качеством услуг.

Телефоны: 11156, (+998) 97−757−88−22, (+998) 78−148−22−88.

Сайт: interlab.uz, imed.uz

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