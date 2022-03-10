Постановлением президента Узбекистана заместителем министра жилищно-коммунального обслуживания назначена Озода Абдурахимовна Джураева, сообщила 9 марта пресс-служба министерства.

До назначения она была руководителем профессиональной управляющей сервисной компании «Хумо Зилола бархаёт» в городе Навои.

В сферу ответственности Озоды Джураевой вошло реформирование сферы управления многоквартирными домами, в частности, модернизация многоквартирных домов, повышение прозрачности отчётности и совершенствование системы оказания коммунальных услуг.