Постановлением президента Узбекистана заместителем министра жилищно-коммунального обслуживания назначена Озода Абдурахимовна Джураева, сообщила 9 марта пресс-служба министерства.
До назначения она была руководителем профессиональной управляющей сервисной компании «Хумо Зилола бархаёт» в городе Навои.
В сферу ответственности Озоды Джураевой вошло реформирование сферы управления многоквартирными домами, в частности, модернизация многоквартирных домов, повышение прозрачности отчётности и совершенствование системы оказания коммунальных услуг.