9 марта в Узбекистане было подтверждено 14 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Примерно такая же цифра (15) была зарегистрирована 17 мая 2020 года.

COVID-19 в среду был выявлен только в Ташкенте — 6 случаев, Сурхандарьинской области — 5, Андижанской — 2 и Навоийской области — 1. В 10 остальных регионах новых случаев заболевания не зафиксировано.

Статистика стабильно снижалась с 22 января, когда был зарегистрирован рекордный показатель за всё время — 1478 случаев.

Общее количество случаев с марта 2020 года достигло 237059.

У 3 человек 9 марта также была подтверждена пневмония.

О случаях смерти от последствий ковида не сообщается девятый день подряд (всего официально зарегистрировано 1637 случаев).