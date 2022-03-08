7 марта в Узбекистане было подтверждено 27 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это более чем в два раза ниже показателя предыдущего дня (68) и самый низкий показатель за последние 12 месяцев. Примерно столько же случаев регистрировалось ровно год назад (28 случаев — 8 марта и 21 случай — 9 марта 2021 года). Самый высокий показатель за время пандемии был отмечен 22 января этого года — почти 1500.

Общее количество случаев, зарегистрированных с марта 2020 года, составило почти 237 тысяч.

В Ташкенте в понедельник было выявлено 5 случаев коронавируса, в Андижанской и Сурхандарьинской областях — по 4, в Сырдарьинской, Самаркандской и Наманганской областях — по 3, в Хорезмской и Бухарской — по 2 и в Навоийской области — 1. В других регионах ковид не регистрировался.

В течение дня также зафиксировано 3 случая пневмонии. Случаев смерти не отмечено шестой день подряд (официально зарегистрированных умерших за всё время — 1637).