Днем 7 марта по территории Узбекистана ожидается переменная облачность, по областям Ферганской долины в первой половине дня, по остальной территории страны во второй половине дня местами пройдут дожди, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По Каракалпакстану, Хорезмской области в первой половине дня местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха составит +13…+18 градусов.

В дальнейшем до конца рабочей недели по территории Узбекистана сохранится неустойчивый характер погоды, вызванный выходом серии влажных облачных массивов с зарубежного юга и с районов Каспийского моря.

Лишь 10 марта по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, в остальные дни этой недели дожди с перерывами разной интенсивности ожидаются по всем областям страны.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям дожди будут выпадать реже и перерывы в осадках будут продолжительными.

10−11 марта местами возможно усиление ветра до 17−22 м/с. В первой половине недели температура воздуха будет в пределах +11…+16 градусов, во второй половине температура повысится до +18…+21.

В горных районах республики осадки будут выпадать в виде дождя и снега, это создаёт опасность схода снежных лавин, подчеркнули в Узгидромете.

Неустойчивый характер погоды с выпадением дождей сохранится и в выходные 12−13 марта.