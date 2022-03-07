Гражданин П. С. (1991 года рождения) намеревался пополнить ряды боевиков в Сирии, сообщило УзА.

Ранее он был приговорён к шести годам лишения свободы за членство в международной террористической организации «Таухид валь джихад» и с 2020 года отбывает наказание в колонии в Гулистане.

По данным следствия, П. С. распространял экстремистские материалы среди 20 осуждённых и 11 освобождённых граждан, содержавшихся в колониях в разных регионах страны.

«Он использовал их для пропаганды деструктивных идей и планировал в будущем пополнить ряды боевиков в Сирии», — говорится в сообщении.

По месту пребывания 31 гражданина правоохранительные органы Сырдарьинской области провели оперативные мероприятия.

На основании выявленных вещественных доказательств возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части три статьи 244−1 Уголовного кодекса Узбекистана (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку).

Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.