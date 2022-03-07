В столице Чехии Праге завершился открытый чемпионат Европы по дзюдо. Единоборец Уткирбек Турабоев, выступавший от Узбекистана в тяжёлой весовой категории, завоевал золотую медаль, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

На отборочном этапе Уткирбек Турабоев одолел представителей из Монголии, Италии, Румынии, а в полуфинале и финале — двух известных немецких дзюдоистов.

Рахимжон Субхонов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 66 кг. Таким образом, команда Узбекистана завершила открытый чемпионат Европы с одной золотой и одной бронзовой медалями.