Салат из краснокочанной капусты с рукколой





Полезный салат с краснокочанной капустой и рукколой, который отлично подойдёт к основному блюду.

Салат из свежей капусты с огурцом





Рецепт простого и полезного салата из свежей капусты.

Салат с курицей и кукурузой





Салат с курицей, кукурузой и яйцами — лёгкий, но аппетитный.

Свежий салат из капусты и помидоров





Аппетитный и лёгкий салат из капусты с помидорами, который можно приготовить за считанные минуты.

Мексиканский салат





Этот витаминный микс может стать отличным гарниром к любому блюду.

Салат с кукурузой и фасолью





Рецепт салата из красной фасоли и кукурузы на скорую руку не требует особых усилий и затрат.

Салат с пекинской капустой и кукурузой





Салат из пекинской капусты с кукурузой — полезный и вкусный гарнир к рыбе, мясу или птице.