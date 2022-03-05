Салат из краснокочанной капусты с рукколой


Полезный салат с краснокочанной капустой и рукколой, который отлично подойдёт к основному блюду.

Салат из свежей капусты с огурцом


Рецепт простого и полезного салата из свежей капусты.

Салат с курицей и кукурузой


Салат с курицей, кукурузой и яйцами — лёгкий, но аппетитный.

Свежий салат из капусты и помидоров


Аппетитный и лёгкий салат из капусты с помидорами, который можно приготовить за считанные минуты.

Мексиканский салат


Этот витаминный микс может стать отличным гарниром к любому блюду.

Салат с кукурузой и фасолью


Рецепт салата из красной фасоли и кукурузы на скорую руку не требует особых усилий и затрат.

Салат с пекинской капустой и кукурузой


Салат из пекинской капусты с кукурузой — полезный и вкусный гарнир к рыбе, мясу или птице.