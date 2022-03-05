Салат из краснокочанной капусты с рукколой
Полезный салат с краснокочанной капустой и рукколой, который отлично подойдёт к основному блюду.
Салат из свежей капусты с огурцом
Рецепт простого и полезного салата из свежей капусты.
Салат с курицей и кукурузой
Салат с курицей, кукурузой и яйцами — лёгкий, но аппетитный.
Свежий салат из капусты и помидоров
Аппетитный и лёгкий салат из капусты с помидорами, который можно приготовить за считанные минуты.
Мексиканский салат
Этот витаминный микс может стать отличным гарниром к любому блюду.
Салат с кукурузой и фасолью
Рецепт салата из красной фасоли и кукурузы на скорую руку не требует особых усилий и затрат.
Салат с пекинской капустой и кукурузой
Салат из пекинской капусты с кукурузой — полезный и вкусный гарнир к рыбе, мясу или птице.