Для эвакуированных из Украины студентов создадут условия для продолжения обучения в высших учебных заведениях Узбекистана. Об этом на совещании в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По его словам, сегодня в украинских вузах проходят обучение 370 граждан Узбекистана, большинство из них изучают сферы медицины, транспорта, авиации, экономики, инженерии, информационных технологий. На сегодняшний день на родину были эвакуированы 200 студентов.

«Принимаем все необходимые меры для возврата остальных в течение ближайшей недели», — сказал президент.

По поручению главы государства будет создана комиссия во главе с руководителями Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства иностранных дел и хокимами областей.

Комиссия должна в течение недели создать все условия для продолжения обучения студентов в вузах Узбекистана.

«Комиссия будет принимать решение о переводе студентов, желающих продолжить обучение в Узбекистане, в упрощённом порядке», — сказал глава государства.

К утру 4 марта из Украины через Польшу в Узбекистан было доставлено 2579 человек. В Польше находятся почти 1500 граждан Узбекистана. Посольство Узбекистана в Киеве заявило: «Заверяем, что все граждане будут возвращены в страну».