Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы государства.

Были обсуждены вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений, особое внимание уделено реализации проектов кооперации предприятий двух стран, прежде всего в области торговли, энергетики, машиностроения, химической отрасли, строительной индустрии, транспорта и логистики.

Лидеры Узбекистана и Казахстана также обменялись мнениями по международной повестке и региональному взаимодействию.

По данным пресс-службы президента Казахстана, главы государств договорились о взаимодействии правительств двух стран с целью наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также нивелирования новых вызовов и рисков.