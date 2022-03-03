Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил приветственное послание участникам международной конференции, посвящённой реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Конференция, организованная в партнёрстве с Контртеррористическим управлением ООН и ОБСЕ, проходит в Ташкенте 3−4 марта.

«Сегодня мы являемся свидетелями усиления противоречий в международных отношениях, снижения уровня доверия и сотрудничества между странами. При этом в различных регионах мира сохраняются очаги напряжённости, продолжаются вооружённые конфликты», — говорится в послании президента.

«Пандемия, затронувшая все сферы общественной жизни и экономической деятельности, самым негативным образом влияет на достижение Целей устойчивого развития ООН. Кризисные явления в экономике и социальной жизни усиливают неравенство в мире, значительно увеличивают риски обострения конфликтов, создавая питательную среду для распространения идей терроризма», — подчёркивается в обращении.

«В таких сложных условиях важно объединение усилий всего мирового сообщества в борьбе с нарастающими глобальными и региональными угрозами безопасности», — говорится в послании.

Президент в своем обращении напомнил, что фундаментальная основа борьбы с терроризмом в Узбекистане — это обеспечение прав и свобод человека, верховенства закона.

«Мы убеждены, что борьба с терроризмом и защита прав человека являются целями, которые не противоречат, а дополняют и подкрепляют друг друга», — подчёркивается в послании главы государства.

Президент в приветствии перечислил ряд предложений по повышению эффективности совместного противодействия терроризму и экстремизму.

«Считаем давно назревшей необходимостью открытие в нашем регионе офиса Контртеррористического управления ООН», — говорится в послании.

Для достижения максимального синергетического эффекта от скоординированного сотрудничества в противодействии терроризму в Центральной Азии предлагается обеспечить его тесное взаимодействие с ведущими международными и региональными организациями, вовлечёнными в решение вопросов безопасности.

«Сегодня практически все страны мира сталкиваются с терроризмом в киберпространстве. Интернет становится инструментом распространения радикальной идеологии, вербовки людей, финансового обеспечения, планирования и совершения террористической деятельности, — отмечается в послании. — В этих условиях принципиально важно развивать потенциал наших государств в области эффективного противодействия использованию цифровых технологий в террористических целях».

Шавкат Мирзиёев призвал Контртеррористическое управление ООН активизировать усилия по реализации принятой в 2020 году Программы по кибербезопасности и новым технологиям в Центральной Азии.

В рамках этой программы президент считает важным создание Единой электронной сети по кибертерроризму в Центральной Азии, призванной способствовать развитию обмена опытом и данными, исследованиями и лучшими практиками в данной области.

«Кроме того, трансграничный характер угроз безопасности в киберпространстве требует создания единых международных правовых механизмов, позволяющих эффективно противодействовать различным проявлениям экстремизма и терроризма в информационной сфере. Надеемся на содействие ООН в организации и координации диалога в этом вопросе», — говорится в послании.

В последние годы страны Центральной Азии репатриировали из зон военных конфликтов более 1500 своих граждан, выработали уникальные подходы к их реабилитации и реинтеграции.

«В этой связи предлагаем учредить под эгидой Контртеррористического управления ООН региональный экспертный совет из числа ведущих специалистов стран Центральной Азии. Его главной задачей станет совершенствование программ реабилитации и реинтеграции радикализированных граждан, а также выработка предложений по борьбе с пропагандой терроризма в наших странах», — предлагается в обращении.

Кроме того, глава государства предложил в 2023 году в Самарканде созвать постоянно действующий Молодёжный совет стран Центральной и Южной Азии. «По итогам встречи важно выработать предметный план действий по расширению многостороннего сотрудничества молодёжи наших стран, обмену опытом в создании благоприятных условий для самореализации молодого поколения и формирования у него устойчивого иммунитета к идеям экстремизма и терроризма», — говорится в послании.

Президент в своём приветствии также предложил в следующем году под эгидой ООН провести конференцию высокого уровня «Просвещение и религиозная толерантность».

«Наши усилия в предупреждении и борьбе с терроризмом будут результативными только при условии их эффективной координации на региональном и глобальном уровнях», — подчёркивается в послании.