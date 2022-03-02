До 31 марта в честь наступающего Навруза на все квартиры в готовых блоках C и D в ЖК Parkwood действует праздничная скидка 18%.
Жилой комплекс Parkwood — масштабный экопроект компании NovaStroy, расположенный в центре Ташкента на улице Мироншох.
На сегодняшний день возведены все дома, и первые два блока С и D ожидают получения кадастра во втором квартале 2022 года.
Доступные варианты квартир и выгодные условия
В домах блоков С и D доступны последние квартиры со следующими площадями:
- однокомнатные — 42 кв. м;
- двухкомнатные — от 60 до 65 кв. м;
- трехкомнатные — от 68 до 116 кв. м.
Что получает житель Parkwood:
- предчистовую отделку и возведение перегородок по проекту клиента;
- панорамное остекление высотой 2,7 м;
- просторные балконы с круглогодичным озеленением и автоматическим поливом;
- центральное кондиционирование с гибким выбором фена и радиаторами из биометала;
- благоустроенный приватный двор-сад на стилобате высотой 4,5 м, включающий в себя зону для тренировок, детскую площадку, зону для мероприятий и барбекю;
- холл площадью 60 кв. м;
- два лифта в каждом подъезде (грузовой и пассажирский);
- гостиничное обслуживание управляющей компании.
Беспроцентная рассрочка
На готовящиеся к кадастру дома в блоках С и D действует рассрочка до шести месяцев с первоначальным взносом от 50%. На дома других блоков действует рассрочка до 18 месяцев. На первоначальный взнос от 30% действует скидка 5%. На первоначальный взнос от 50% действует скидка 9%.
Адрес офиса отдела продаж Novastroy: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.
Ориентир: Мирабадский базар, супермаркет Makro, магазин Erkatoy и посольство России.
Телефон: (+998) 93−501−55−55.
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