До 31 марта в честь наступающего Навруза на все квартиры в готовых блоках C и D в ЖК Parkwood действует праздничная скидка 18%.



Фасад домов блока С

Жилой комплекс Parkwood — масштабный экопроект компании NovaStroy, расположенный в центре Ташкента на улице Мироншох.

На сегодняшний день возведены все дома, и первые два блока С и D ожидают получения кадастра во втором квартале 2022 года.

Доступные варианты квартир и выгодные условия

В домах блоков С и D доступны последние квартиры со следующими площадями:

однокомнатные — 42 кв. м;

двухкомнатные — от 60 до 65 кв. м;

трехкомнатные — от 68 до 116 кв. м.





Что получает житель Parkwood:

предчистовую отделку и возведение перегородок по проекту клиента;

панорамное остекление высотой 2,7 м;

просторные балконы с круглогодичным озеленением и автоматическим поливом;

центральное кондиционирование с гибким выбором фена и радиаторами из биометала;

благоустроенный приватный двор-сад на стилобате высотой 4,5 м, включающий в себя зону для тренировок, детскую площадку, зону для мероприятий и барбекю;

холл площадью 60 кв. м;

два лифта в каждом подъезде (грузовой и пассажирский);

гостиничное обслуживание управляющей компании.



Входная группа блока С

Беспроцентная рассрочка

На готовящиеся к кадастру дома в блоках С и D действует рассрочка до шести месяцев с первоначальным взносом от 50%. На дома других блоков действует рассрочка до 18 месяцев. На первоначальный взнос от 30% действует скидка 5%. На первоначальный взнос от 50% действует скидка 9%.



Офис отдела продаж NovaStroy

Адрес офиса отдела продаж Novastroy: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.

Ориентир: Мирабадский базар, супермаркет Makro, магазин Erkatoy и посольство России.

Телефон: (+998) 93−501−55−55.

Сайт: novastroy.uz

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