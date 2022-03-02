С систематическим использованием принудительного и детского труда в хлопководстве Узбекистана покончено. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Международной организации труда (МОТ).

По данным организации, порядка 2 миллионов детей и 500 тысяч взрослых избавлены от детского и принудительного труда с тех пор как семь лет назад в Узбекистане начались реформы в хлопководческой отрасли.

Как отмечается в готовящемся к публикации докладе МОТ о независимом мониторинге сбора урожая хлопка в Узбекистане в 2021 году, при подготовке которого были проведены собеседования с 11 тысячами сборщиков хлопка, 99% из тех, кто был занят на уборке урожая в 2021 году, трудились на добровольной основе. Во всех областях и районах случаев принудительного труда не наблюдалось либо наблюдалось крайне мало.

Прямому или предполагаемому принуждению подвергался лишь один процент работников. По имеющимся данным, 0,47% опрошенных сообщили о связанных с социальным обеспечением прямых или предполагаемых угрозах со стороны представителей махалля, 0,12% — о прямых или предполагаемых угрозах работодателей, связанных с возможной потерей работы или заработка.

Приведенные данные — последние, полученные в ходе проекта независимого мониторинга под эгидой МОТ, который ведется с 2015 года по соглашению со Всемирным банком.

Большинство опрошенных сборщиков хлопка считают, что по сравнению с 2020 годом условия их труда улучшились. Только 5% сообщили, что условия стали хуже, чем годом ранее. Речь идет о транспорте, питании, водоснабжении, санитарно-гигиенических и других услугах.

Согласно приведенным в докладе данным, в уборке урожая хлопка принял участие каждый восьмой житель Узбекистана трудоспособного возраста — это крупнейшая кампания по набору работников в мире. 62% сборщиков — женщины, в основном из сельских районов.

Источник: МОТ.

«Теперь у Узбекистана есть возможность занять более высокое место в производственно-сбытовой цепочке, создав миллионы достойных постоянных рабочих мест в текстильной и швейной отраслях», — сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Узбекистан занимает шестое место среди мировых производителей хлопка. Под руководством президента Шавката Мирзиёева страна встала на путь реформ, включающих модернизацию ее прежней аграрной экономической модели и отказ от широко применявшейся в прежние годы практики использования на уборке урожая хлопка детского и принудительного труда.

Председатель Сената Олий Мажлиса и глава Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Танзила Нарбаева заявил, что «эти реформы мы начали в интересах нашего народа и нашей экономики».

«Отправным пунктом стала ликвидация системы госзаказа в хлопковой отрасли, но останавливаться на этом мы не стали. Мы без устали разъясняли людям, что такое трудовые права, стараясь изменить их образ мышления и поведения. Мы объявили использование детского и принудительного труда преступлением. Мы укрепили органы инспекции труда и развернули диалог с гражданским обществом, чтобы выработать общие позиции и решения», — сказала она.

По словам главного технического советника Проекта МОТ по независимому мониторингу Йонаса Аструпа (Jonas Astrup), последние изменения, отмеченные наблюдателями, свидетельствуют о демократизации рынка труда в Узбекистане.

«Минимальный размер оплаты труда впервые обсуждался не только с правительством, но и с профсоюзами и работодателями Узбекистана. Мы также констатировали наметившуюся тенденцию к ведению коллективных переговоров на низовом уровне. Сборщики хлопка вели неформальные переговоры об оплате труда с сельхозпроизводителями и текстильными предприятиями. В результате заработки многих сборщиков существенно превысили минимальный уровень оплаты труда», — отметил он.

В ноябре Государственная трудовая инспекция сообщила, что в течение хлопкового сезона 2021 года получила 128 жалоб на привлечение к принудительному труду и нарушение трудовых прав. 65 должностных лиц оштрафованы почти на 198,5 млн сумов.