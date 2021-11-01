Государственная трудовая инспекция Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана изучила 128 обращений по вопросам принудительного труда и нарушения трудовых прав во время хлопкового сезона, сообщила пресс-служба инспекции.

Отмечается, что 54 жалобы были получены через колл-центр, 15 — через веб-сайт организации, 24 — через социальные сети и 35 — в письменной форме.

Рабочие группы Государственной инспекции труда изучили около 13 тысяч организаций, фермерских хозяйств и хлопковых полей во всех районах страны.

По результатам мониторинга и расследования жалоб инспекция оштрафовала 65 должностных лиц на общую сумму 198,45 млн сумов. Пять должностных лиц были привлечены к ответственности по статье 51 Кодекса об административных правонарушениях за принуждение к труду во время сбора хлопка в этом году. По одному случаю материалы переданы в суд.

Кроме того, в 21 случае должностные лица привлечены к ответственности за отсутствие трудового договора, в 25 — за отсутствие необходимых условий труда, в 14 — за несвоевременную выплату зарплат. По 48 случаям выданы письменные предписания по устранению выявленных нарушений.

Перед хлопковым сезоном 2021 года в регионах были организованы семинары с участием экспертов Международной организации труда с целью повышения осведомлённости фермеров и руководителей хлопково-текстильных кластеров о принудительном труде и соблюдении трудового законодательства при найме сезонных работников. Проведено более 10 тысяч обучающих семинаров и круглых столов в других организациях и среди населения, в них приняло участие 642,4 тысячи граждан.

Была распространено 800 баннеров и более 800 тысяч листовок во всех районах под лозунгом «Каждый труд добровольный. Сказать „нет“ принудительному труду — ваше право».

По поводу нарушения трудовых прав можно обратиться по номеру телефона горячей линии 1176, через Telegram-бот @mehnathuquqbot или сайт dmi.mehnat.uz.