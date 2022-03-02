Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 марта принял заместителя генерального секретаря ООН — главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова, пребывающего в стране в рамках программы Ташкентской международной конференции по Глобальной антитеррористической стратегии ООН, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале встречи Владимир Воронков выразил президенту Узбекистана признательность за инициативу о проведении и организацию международной конференции, которая завтра начнет свою двухдневную работу в столице.

Были рассмотрены вопросы развития практического взаимодействия Узбекистана с институтами и структурами ООН, в том числе с Контртеррористическим управлением.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан активно участвует в реализации 15 проектов управления в сфере борьбы с терроризмом.

На встрече внимание было уделено реализации обновленного совместного плана действий государств региона Центральной Азии и расширению проектного портфеля.

Стороны обсудили возможности проведения многосторонних мероприятий в рамках принятой по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность», по ограждению молодежи от пагубного влияния идей экстремизма и терроризма, по обмену опытом в области реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из «горячих точек», а также сотрудничества в сфере подготовки кадров.

Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, в том числе развитию ситуации в Афганистане, принятию мер по оказанию содействия и помощи афганскому народу.

По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке совместной «дорожной карты» по расширению практического партнерства между Узбекистаном и Контртеррористическим управлением ООН.