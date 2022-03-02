В Ташкенте прошло официальное торжественное открытие мультибрендового шоурума отделочных материалов KS Lux, представившего для жителей столицы широкий ассортимент качественной продукции, произведенной в Италии, Германии и России.

Торжественное открытие отметили своим присутствием сотрудники посольств иностранных государств в Узбекистане, партнеры шоурума, а также дизайнеры, предприниматели и представители СМИ.





«Успех KS Lux связан с тем, что в качестве постоянных партнеров мы выбираем производителей, надежность которых проверена временем. Нам важно предоставлять покупателям исключительно качественную продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам», — поделился директор шоурума KS Lux Баходир Ахраров.

KS Lux предоставляет покупателям доступ к качественным отделочным материалам одних из ведущих европейских брендов премиум-качества, в числе которых Colorificio Veneziano. Это итальянская компания, уже более полувека занимающаяся производством декоративных покрытий: травертина, марморина, венецианской штукатурки. Особенность Colorificio Veneziano в том, что это натуральный, экологически чистый материал, который легко наносится на поверхность, создавая великолепный декоративный эффект.





Бренд KZTO уже более 20 лет ведет успешную деятельность в области производства высококачественных стальных трубчатых радиаторов, внутрипольных и напольных конвекторов, успешно экспортируя их в разные страны мира.

Компания Bette, будучи семейным предприятием, основанным более 70 лет назад в Германии, является новатором в сфере производства ванн, душевых поддонов и раковин, каждый год поражая весь мир своими инновациями.





«Мы рады заявить о выходе на рынок Центральной Азии, и нам еще более приятно оттого, что наш первый официальный шоурум открыт в столице Узбекистана — Ташкенте. Уверен, вместе с таким сильным партнером, как KS Lux, мы сможем добиться больших результатов», — рассказал представитель Bette Максим Скляров.

Основанная в Италии более 50 лет назад компания Litokol успешно экспортирует свою продукцию в более 100 стран мира. Итальянские и российские заводы выпускают клеевые составы, затирочные смеси, гидроизоляционные материалы, грунтовки, смеси для выравнивания пола, ремонтные составы, штукатурки и другие материалы высокого качества.

Квалифицированные специалисты отрасли Украины и Узбекистана создали бренд Profilini. В арсенале компании продукция из алюминиевого профиля, отвечающая высоким мировым стандартам, а именно: скрытые плинтуса, антиплинтуса, теневые швы, скрытые двери, карнизы скрытого монтажа и прочее.

Amétis — премиальный бренд российского производства с 20-летней историей и географией экспорта керамогранита, охватывающей 66 стран мира. Amétis поможет реализовать любой проект, передать всю гамму эмоций и чувств, связанных с ярким жизненным опытом, создаст желаемую атмосферу в жилом или коммерческом пространстве.

KS Lux — это не просто магазин, где можно приобрести материалы известных брендов. Это место, где можно вживую увидеть материал, потрогать его, оценить цвет, фактуру и качество.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−202−00−02, (+998) 93−501−31−93.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Фурката, 171А.

Ориентир: The Tower Mall Management Group.

Instagram: @kslux_showroom

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