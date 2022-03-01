Весна начинается двумя яркими акциями от Samsung Electronics. До 3 апреля при покупке духового шкафа и варочной панели можно получить в подарок вытяжку. А приобретая современный паровой шкаф AirDresser, покупатели становятся обладателями бесплатного телевизора с поддержкой Smart TV.

Гармоничное трио для современной кухни

Разнообразие дизайна духовых шкафов и газовых варочных панелей Samsung дает возможность подобрать стильную пару для обновленной кухни. Техника, которая сочетает в себе привлекательный внешний вид и богатое оснащение, становится выбором многих заботливых хозяек. Любые блюда теперь можно готовить быстро и качественно. Домочадцы и гости оценят такое мастерство и гостеприимство.





В рамках весенней акции от Samsung отличным подарком при покупке духового шкафа и газовой варочной панели станет функциональная вытяжка. Покупатели получают возможность организовать рабочее пространство на кухне с учетом модных тенденций. Одновременное приготовление нескольких блюд не потревожит смесью запахов гостей дома. Вытяжка собирает все лишнее, оставляя только ароматы свежеиспеченных пирогов или нежной курочки.

Премиальная бытовая техника для дома

Распространение вирусов и бактерий теперь можно контролировать с паровым шкафом Samsung AirDresser. Обеспечивать защиту от бактерий проще, если в доме появилась высокотехнологичная система очистки одежды. Благодаря инновационной технологии JetSteam ткань становится свежей, а мощные потоки пара проникают максимально глубоко и устраняют пылевых клещей, запахи, бактерии и вирусы.

С паровым шкафом семья экономит время на глажку. Одежда опрятная без утюга — технология Wrinkle Care заботится об отсутствии складок.

Внутри шкафа поддерживается гигиеническая чистота.

Воздух в помещении обрабатывается, чтобы извлечь лишнюю влагу. Именно она негативно влияет на состояние вещей.





Но главное — теперь при покупке парового шкафа можно получить в подарок телевизор Samsung с функцией Smart TV. Любимые сериалы, новинки кино, музыкальные шоу чередуются с трансляциями со смартфона. Экран телевизора может стать новым монитором для работы. Более реалистичное изображение и объемный звук дают возможность наслаждаться совместным просмотром с семьей и друзьями.

Условия акций от Samsung

Акции действуют до 3 апреля включительно в следующих магазинах:

кухонную вытяжку можно получить в подарок в магазинах-партнерах MEDIAPARK, Texnomart, Diskont;

телевизор Samsung Smart TV — в магазинах сетей MEDIAPARK и Mudo Concept.

Количество подарков ограничено.

Сайт: samsung.com

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