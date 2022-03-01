Подразделения Службы государственной безопасности Узбекистана совместно с другими правоохранительными органами предотвратили ряд случаев незаконной продажи земли в регионах страны, пишет УзА.

Сотрудники Управления СГБ по Наманганской области совместно с прокуратурой задержали специалиста Давлатабадского районного отдела Главного управления строительства области, который через знакомых должностных лиц выдал предпринимателю разрешение на оформление 2 га земли и строительство многоэтажного дома за 200 тысяч долларов.

В Самаркандской области контролёр управления охраны Национальной гвардии подозревается в сговоре с ранее дважды судимым лицом о продаже 6 га земли за 157 тысяч долларов. Он был задержан при получении аванса в 100 тысяч долларов.

В этой же области при получении 25 тысяч долларов задержан глава фермерского хозяйства Акдарьинского района, который согласился продать 4,8 га земли, находящейся на его балансе, за 45 тысяч долларов. Управляющий делами фермерского хозяйства в Ургутском районе задержан при получении 20 тысяч долларов за оформление 1 га земли на имя покупателя.

Индивидуальный предприниматель в Шафирканском районе Бухарской области через знакомых госслужащих якобы обещал оформить 7,4 га земли, принадлежащие его сыну, на имя покупателя. Правоохранительные органы задержали его при получении 84 тысяч долларов.

В Ташкенте член садоводческого и виноградарского общества Бектемирского района задержан при получении 17,6 тысячи долларов в обмен на оформление земельного участка площадью 4 га на имя предприятия через высокопоставленного знакомого.

Глава фермерского хозяйства в Аккурганском районе Ташкентской области был задержан сотрудниками СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры при получении 10 тысяч долларов из оговорённых 30 тысяч долларов в обмен на оформление 40 га орошаемой земли на балансе фермерского хозяйства через знакомых в сфере кадастра.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал план по обеспечению поступлений в 400 млрд сумов от продажи земель через аукционы. Глава государства сообщил, что только в Ташкентской области пытались продать участок в 14 га за 3,5 млн долларов. «Почему эти деньги идут в чей-то карман, а не государству?» — сказал он.