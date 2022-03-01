28 февраля в Узбекистане было подтверждено 96 случаев коронавируса, что на 10 случаев меньше, чем в предыдущий день — 106.
Выявлено также 12 случаев пневмонии (15), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 236,5 тысячи.
В понедельник в Ташкенте было выявлено 49 случаев коронавируса, в Ташкентской области — 20.
В течение дня отмечен 1 случай смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1636.