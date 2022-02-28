Изучение потребительского спроса и внедрение новых услуг и предложений на базе аналитики интересов потенциальных покупателей — одно из приоритетных направлений в работе дистрибьютора Hyundai Auto Asia. Компания совместно с лизинговым партнером — Mikro Leasing предлагают новую возможность стать хозяином инновационных седанов Hyundai Elantra и Hyundai Sonata. Оплатив первоначальный взнос от 40%, вы сможете получить рассрочку на 30 месяцев с 0% годовых. Также услуга активна при приобретении автомобилей Hyundai Elantra или Hyundai Sonata через введенную программу Trade-in. При покупке этих автомобилей по программе Trade-in предоставляется выгода до 10 млн сумов.
Hyundai Elantra
Стильный, стремительный силуэт, геометричность форм в стиле fast-back в сочетании со светодиоными технологиями придают дерзкий и решительный образ новой Elantra. Вы не останетесь незамеченными на дороге, автомобиль словно магнит притягивает взгляды.
Elantra отлично держит дорогу и устойчива при маневрировании благодаря новой разработке Hyundai — платформе третьего поколения, которая в сочетании с экономичным двигателем обеспечивает динамику и легкость вождения.
Дизайн Hyundai Elantra седьмого поколения выполнен в соответствии с концепцией Parametric Dynamic" и восхищает огромным числом граней и ломаных линий на корме и боках. Переднюю часть украшает новая трехмерная радиаторная решетка черного цвета, добавляя машине харизматичности.
Автомобиль представлен в пяти комплектациях и шести цветовых решениях.
Hyundai Sonata
Sonata демонстрирует свою мощь по команде, и вы почувствуете, что держите под контролем любую ситуацию. Независимо от того, движетесь ли вы по шоссе или в плотном потоке городского трафика, мобильность и динамичность Sonata успокаивает и расслабляет, обеспечивая настоящее удовольствие от вождения. Рулевое управление отличается легкостью и точностью, обеспечивая плавное движение.
Премиальное оборудование, проекционный дисплей и приборная панель Super Vision с системой мониторинга слепых зон еще больше повышает осведомленность водителя и безопасность. Sonata заботится о своих пассажирах благодаря сиденьям, которые обеспечивают превосходную поддержку.
Для Sonata предлагаются два новых усовершенствованных двигателя. Теперь переключение передач контролирует клавишный механизм, что делает процесс безопасным, точным, надежным.
Автомобиль доступен в четырех комплектациях и семи цветовых решениях.
Особые условия данного предложения:
- размер ежемесячной выплаты зависит от суммы первоначального взноса, комплектации автомобиля и срока рассрочки или лизинга;
- сумма лизинговой комиссии оплачивается отдельно;
- рассрочка предлагается во всех ДЦ по Узбекистану;
- предложение по программе Trade-in действительно для ДЦ в Ташкенте.
Подробную информацию можно получить по единому номеру: 1248.
График работы дилерских центров:
- с 9:00 до 20:00 без выходных;
- дилерский центр Tashkent City — с 10:00 до 21:00;
- промостенд Hyundai в ТРЦ Riviera — c 10:00 до 21:00.
ДЦ Hyundai Premium Sergeli
Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.
Телефон: (+998) 78−122−12−22.
ДЦ Hyundai Yunusobod
Адрес: пр-т А. Темура, 77А.
Телефон: (+998) 71−225−89−89.
ДЦ Hyundai Qushbegi
Адрес: ул. Кичик Халка йули, 22 В.
Телефон: (+998) 78−122−07−77.
ДЦ Hyundai Tashkent City
Адрес: ул. Хадра, 2/1.
Телефон: (+998) 78−132−08−88.
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