Изучение потребительского спроса и внедрение новых услуг и предложений на базе аналитики интересов потенциальных покупателей — одно из приоритетных направлений в работе дистрибьютора Hyundai Auto Asia. Компания совместно с лизинговым партнером — Mikro Leasing предлагают новую возможность стать хозяином инновационных седанов Hyundai Elantra и Hyundai Sonata. Оплатив первоначальный взнос от 40%, вы сможете получить рассрочку на 30 месяцев с 0% годовых. Также услуга активна при приобретении автомобилей Hyundai Elantra или Hyundai Sonata через введенную программу Trade-in. При покупке этих автомобилей по программе Trade-in предоставляется выгода до 10 млн сумов.

Hyundai Elantra

Стильный, стремительный силуэт, геометричность форм в стиле fast-back в сочетании со светодиоными технологиями придают дерзкий и решительный образ новой Elantra. Вы не останетесь незамеченными на дороге, автомобиль словно магнит притягивает взгляды.





Elantra отлично держит дорогу и устойчива при маневрировании благодаря новой разработке Hyundai — платформе третьего поколения, которая в сочетании с экономичным двигателем обеспечивает динамику и легкость вождения.

Дизайн Hyundai Elantra седьмого поколения выполнен в соответствии с концепцией Parametric Dynamic" и восхищает огромным числом граней и ломаных линий на корме и боках. Переднюю часть украшает новая трехмерная радиаторная решетка черного цвета, добавляя машине харизматичности.

Автомобиль представлен в пяти комплектациях и шести цветовых решениях.

Hyundai Sonata

Sonata демонстрирует свою мощь по команде, и вы почувствуете, что держите под контролем любую ситуацию. Независимо от того, движетесь ли вы по шоссе или в плотном потоке городского трафика, мобильность и динамичность Sonata успокаивает и расслабляет, обеспечивая настоящее удовольствие от вождения. Рулевое управление отличается легкостью и точностью, обеспечивая плавное движение.





Премиальное оборудование, проекционный дисплей и приборная панель Super Vision с системой мониторинга слепых зон еще больше повышает осведомленность водителя и безопасность. Sonata заботится о своих пассажирах благодаря сиденьям, которые обеспечивают превосходную поддержку.





Для Sonata предлагаются два новых усовершенствованных двигателя. Теперь переключение передач контролирует клавишный механизм, что делает процесс безопасным, точным, надежным.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях и семи цветовых решениях.

Особые условия данного предложения:

размер ежемесячной выплаты зависит от суммы первоначального взноса, комплектации автомобиля и срока рассрочки или лизинга;

сумма лизинговой комиссии оплачивается отдельно;

рассрочка предлагается во всех ДЦ по Узбекистану;

предложение по программе Trade-in действительно для ДЦ в Ташкенте.

Подробную информацию можно получить по единому номеру: 1248.

График работы дилерских центров:

с 9:00 до 20:00 без выходных;

дилерский центр Tashkent City — с 10:00 до 21:00;

промостенд Hyundai в ТРЦ Riviera — c 10:00 до 21:00.

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Адрес: пр-т А. Темура, 77А.

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

ДЦ Hyundai Qushbegi

Адрес: ул. Кичик Халка йули, 22 В.

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

ДЦ Hyundai Tashkent City

Адрес: ул. Хадра, 2/1.

Телефон: (+998) 78−132−08−88.

Сайт: hyundai.com/uz

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