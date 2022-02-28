В некоторых социальных сетях распространяется ложная информация о продаже билетов на специальные авиарейсы, организуемые для доставки граждан Узбекистана, эвакуируемых из Украины, на родину, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

«Специальные авиарейсы [авиакомпании Uzbekistan Airways из польского города Катовице] организуются правительством Республики Узбекистан бесплатно», — заявили в Минтрансе, попросив граждан не верить сообщениям о платных рейсах.

В Минтрансе напомнили, что эвакуация граждан Узбекистана из Украины координируется Министерством иностранных дел.

Как сообщалось ранее, первый специальный самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из Катовице с гражданами Узбекистана, эвакуированными из Украины, 28 февраля. Второй рейс ожидается в этот же день вечером.