В 17:15 по ташкентскому времени 28 февраля из польского города Катовице вылетел специальный самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с гражданами Узбекистана, эвакуированными из Украины, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Узбекистана.





Среди эвакуируемых — женщины, дети, студенты и работники различных сфер.

В настоящее время на КПП «Карчова» (Польша) организован накопительный пункт для граждан Узбекистана, прибывающих из украинского Львова. В течение дня 28 февраля будет организован дополнительный спецборт для вывоза узбекистанцев.





Второй борт, по данным ИА «Дунё», уже вылетел из Ташкента. Его прибытие в Польшу ожидается около 21:00 по ташкентскому времени.

По информации посольства Узбекистана в Киеве, для ускорения доставки граждан из Львова до КПП организована аренда семи автобусов. При этом во Львов продолжают прибывать граждане Узбекистана для организованного выезда на родину.