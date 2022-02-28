Делегации Украины и России в понедельник провели на территории Беларуси первый раунд переговоров, которые длились около шести часов. Встреча состоялась в Гомельской области на берегу Припяти, в районе белорусско-украинской границы.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что основной целью переговоров было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий.

«Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности для имплементации, стороны уезжают для консультации в свои столицы. Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретное развитие», — сказал он.

Позже он написал в Twitter, что «переговоры были тяжёлыми». «Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все ещё крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы», — отметил он.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в ближайшие дни. По его словам, следующие переговоры могут пройти на польско-белорусской границе.

Он не стал рассказывать подробности, ограничившись фразой о том, что стороны прошли по всей повестке и нашли некоторые точки, «по которым можно прогнозировать общие позиции».

Член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что «главный итог переговоров в том, что эти переговоры состоялись и стороны услышали друг друга».

«Некий прогресс может быть достигнут в самые ближайшие дни… Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и детальном обсуждении сути вопроса. Это очень и очень важно. Какое будет продолжение, это покажут самые ближайшие дни», — цитирует его «Белта».